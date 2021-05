Eesti tipptreenerit süüdistatakse vaktsiinivastasuses. Kogenud juhendaja: minu postitusi tõlgendati meelevaldselt

"Nelis-Naukas esitab sotsiaalmeedias vaktsiinivastaste seisukohti nagu näiteks, et vaktsiinid on alles katsetusfaasis, vaktsiin on tegelikult geeniteraapia, vaktsiin on mürk, olemasolevaid COVID-19 ravimeid varjatakse jne," seisab Eesti Kovidioodid postituses.

Kogenud vehklemistreener ütles Delfile, et on tõesti jaganud Facebookis koroonavaktsiini ja -viiruse kohta erinevaid artikleid, kuid vaid seetõttu, et inimesi aidata.

"Mina tahtsin lihtsalt aidata inimestel saada teadlikumaks," ütles Nelis-Naukas ja tunnistas, et on praeguseks need postitused kustutanud.

"Ma ei taha vastasseise ja viha, seetõttu ma kustutasin kõik postitused ära. Kui ma nägin neid reageeringuid, siis ma ei suutnud seda uskuda, et inimesed lähevad nii vihaseks. Ma ei ole vaktsiinide vastu. Ma ise ei taha hästi vaktsineerida, sest mul on halvad kogemused lapsepõlvest. Aga see ei tähenda, et teised ei või vaktsineerida. Igaüks otsustab ise," rõhutab Nelis-Naukas.

"Mina rääkisin sellest, kuidas saab terve olla. Tee sporti, puhka, söö tervislikku toitu, söö juurde vitamiine ja mineraale. Ja inimesed lugesid sealt välja, et ma olen jube vaktsiinivastane. No ei ole. Iga inimene otsustab ise," on treener kriitikast üllatunud. "Nad tõlgendasid minu postitusi täiesti meelevaldselt. Nad lõid mind oma lehel risti ja hakkasid peksma. Ma ju lugesin neid kommentaare seal."