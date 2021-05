Riias toimuval jäähoki MMil on üks väga veider koroonareegel

Millised on reegli rikkumisega kaasnevad sanktsioonid? "Ausalt öeldes ma ei tea. Lugesin just, et selline reegel on olemas. Ma eeldaksin, et keegi vastutab selle järelevalve eest," ütles Kortelainen.

"Neid protokolle ja reegleid on nii palju, et võiksite neist kirjutada paksu raamatu. Muidugi on ka neid, kes mõtlevad sellele, mis selle mõte on. Kuid selle üle imestamiseks pole vaja raisata oma aega ja energiat. Mõni reegel paneb naerma, kuid parem on lihtsalt öelda, et see on nii ja me käitume reeglite järgi," lisas Kortelainen.