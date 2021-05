FC Flora pääses Meistrite liigas asetatud meeskondade hulka

Asetuse saamine tähendab seda, et Flora väldib teisi asetatud meeskondi, kes üldiselt on palju tugevamad, kirjutab ERR Sport . Nende seas näiteks Zagrebi Dinamo (Horvaatia), kellele eelmisel aastal Euroopa liiga play-off'is 1:3 alla jäädi, Malmö (Rootsi), Razgradi Ludogrets (Bulgaaria), Cluj (Rumeenia), Varssavi Legia (Poola) ja Budapesti Ferencvaros (Ungari), kellega jaanuaris mänginud Eesti koondis pidi tunnistama vastaste 1:0 paremust.

Flora vastaseks võib tulla 17 klubi, kellest kümme on praeguseks teada. Need võistkonnad on Hamrun Spartans (Malta), Banja Luka Boarc (Bosnia ja Hertsegoviina), Mura (Sloveenia), Bodö/Glimt (Norra), Reykjaviki Valur (Island), Connoh's Quay (Wales), Shamrock Rovers (Iirimaa), Bakuu Neftši (Aserbaidžaan) ja HJK (Soome).