Läti hokijuht ei kavatse Valgevene koondist MMilt eemaldada: seda ei juhtu mitte mingil juhul

Ka Eesti endine president Toomas Hendrik Ilves on kutsunud rahvusvahelist jäähokiliitu üles, et Valgevene tuleks MM-turniirilt eemaldada. "Rahvusvaheline jäähokiliit saab ja peakski Valgevene Riias toimuvatelt maailmameistrivõistlustelt minema viskama," kirjutas Ilves sotsiaalmeedias. "See teeks rohkemgi kui miski muu haiget hokit armastavale diktaatorile Aljaksandr Lukašenkale ning näitaks, et riigi poolt organiseeritud terrorismil on tagajärjed."