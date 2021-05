Tottenham üritab Pochettino Inglismaale tagasi meelitada

49-aastane Pochettino juhendab hetkel Prantsuse tippklubi Pariisi Saint-Germaini , kuid tema ametiaeg pole alanud just hiilgavalt. Meistrite liigast langes PSG välja poolfinaalis, Prantsuse meistritiitel tuli aga üllatuslikult loovutada Lille`ile.

The Independent kirjutab, et Tottenham kaalub Pochettino kandidatuuri väga tõsiselt. Arvatakse, et kui argentiinlane naaseb Tottenhami, võib väravakütt Harry Kane meelt muuta ja Spursi edasi jääda.