Portugalis jubeda avarii teinud rallimeestest pääses üks koju, teine on haiglas

Austria rallisõitjate tiimi boss Beppo Harrach kinnitas, et 42-aastane Mayr-Melnhof on tänaseks haiglast välja lastud. "Mõlemad said kõvasti raputada, neil on tugevad verevalumid, kuid nad elasid õnnetuse hästi üle," kommenteeris Harrach Austria meediale.