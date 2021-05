Latvala: peame analüüsima, miks me ei olnud Portugali ralli alguses tugevad

Walesi rallisõitja Elfyn Evans tõi Portugalis Toyotale võidu ja Sebastien Ogier kolmanda koha, mis tähendab, et meeskondlikus arvestuses kasvas edumaa Hyundai ees juba 37-le punktile.

Kuigi lõpptulemus oli hea, aitasid Toyota saavutusele oluliselt kaasa Hyundai sõitjate Thierry Neuville`i ja Ott Tänaku katkestamised.

"Reedel ei olnud me veel sellises tempos, et oleksime võinud ralli võita. Siiski tuleb meeles pidada, et auhindu jagatakse alles finišis. Ralli on kiirussport, kuid see on seotud ka vastupidavusega. Mõlemat on vaja ja meil oli neid võitmiseks nüüd piisavalt," kommenteeris Latvala, vahendab Rallit.fi.

"Peame analüüsima, miks me ei olnud võistluse alguses tugevad. Lisaks peame vaatama, mida saaksime paremini teha. Kas olime võistluse alguses lihtsalt veidi unised? Sellegipoolest oli see tervikuna suurepärane tulemus, meeskond on teinud suurepärast tööd," rõhutas Latvala.

Järgmine etapp on juba veidi enam kui nädala pärast Sardiinias ja ka siis ootab Toyotat ilmselt keeruline avapäev.

"Meie karistus edu eest on see, et meie kaks autot lähevad Sardiinias esimesena rajale. Tuleb väljakutseid pakkuv võistlus. Loodetavasti saab Kalle (Rovanperä) oma paremat stardikohta ära kasutada. Meie olukorda aitaks see, kui Ogier ja Evans ei suudaks esikohtade nimel võidelda," sõnas Latvala.