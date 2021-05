FOTOD | Rait Ratasepp alustas järjekordset ränkrasket katsumust: kümne päevaga 20 maratoni

Eesmärk on läbida kõik 20 maratoni alla kolme tunni. Maratonide start ja finiš on Tartus Terminali Raadi teenindusjaama kõrval. Hindamaks, kuidas käituvad keha ja lihased niivõrd mahuka ja intensiivse katsumuse vältel, teeb ta koostööd Tartu Ülikooli teadlaste ja SYNLAB Eestiga.

Enesekindlust iseendale korraldatud katsumuse ettevõtmiseks on Ratasepale andnud nii möödunud hooaeg, mil ta läbis 20 päevaga 20 maratoni, kus ta keskmine maratoni läbimise kiirus oli 2:52:50, ning põhjalik ettevalmistus. Nimelt on ta 1. novembrist tänaseni jooksnud muude treeningute kõrvalt enam kui 4800 km ning viimase kuue nädala sees kümnel korral ühe jooksuna maratoni või enam, sh pikim jooks oli 60 km.

“Nende pikkade treeningute eesmärk oli õpetada keha koormust ja põrutust taluma ning panna enda aju uskuma, et see on tehtav. Nüüd saan katsumuse ajal mõelda, et olen hiljuti muretult ühe maratoni läbinud ning nüüd tuleb seda lihtsalt kakskümmend korda korrata,” rääkis Ratasepp.