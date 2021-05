Guardiola valiti Inglismaal aasta treeneriks

Guardiola on varem Inglismaal parimaks treeneriks valitud ka hooajal 2017/18, kui City võitis meistritiitli ja kogus esimesena üle 100 punkti.

"Mul on hea meel teist korda seda auhinda võita, kuid selline auhind on võimalik ainult siis, kui sind ümbritsevad tõelised professionaalid," sõnas Guardiola. "Minu mängijad on olnud fantastilised - nende pühendumus ja professionaalsus ei löönud kõikuma isegi hooajal, mis oli kõige keerulisem, millega oleme kunagi kokku puutunud. Ja ka minu abipersonal väärib suurimat kiitust."