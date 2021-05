Mercedese boss: saatuslik boksipeatus algas Bottase eksimusest

Kui algselt süüdistati juhtunus vaid mehaanikut, siis nüüd väitis Wolff, et kõik algas hoopis soomlase veast.

"Valtteri peatas oma auto natuke liiga vara. Seetõttu pidi mehaanik kasutama poltpüstolit nurga all. See kahjustas mutrit ja me ei saanud seda enam lahti," sõnas Wolff väljaandele Auto Motor und Sport.