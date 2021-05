Suri suure skandaaliga ametist lahkunud autospordijuht

Skandaal oli seda suurem, et Mosley oli Suurbritannia kurikuulsa fašistliku erakonna juhi Sir Oswald Mosley poeg, kellel olid lähedased suhted Adolf Hitleriga .

Mosley tunnistas hiljem, et maksis sageli lõbutüdrukutele kuni 2500 naelsterlingit, et nad teda seksmängude ajal peksaksid ja alandaksid.

Mosley surma puhul tegi järelehüüde ka endine F1 sarja juht Bernie Ecclestone. "Max oli mulle nagu perekonna eest. Me olime nagu vennad. Mul on omamoodi isegi hea meel, sest ma tean, et ta kannatas liiga kaua," sõnas Ecclestone.