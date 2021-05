“Staadionijutud” | Eesti koondise pikaaegne füsioterapeut: tunniajalist vaikust pole minu laual ette tulnud

*Miks inimesed füsioterapeudi poole pöörduvad?

*Milline füsioterapeudi tööpäev Risto näitel välja näeb?

*Mida huvitavat ütles Risto Ksenija Balta sünnipäeval?

*Kas harrastussportlane peab käima massaažis?

*Kuidas Risto ühel Eesti maratoonaril järgmisel päeval joosta ei lubanud, aga…

*Hoolealuste seas tuntud tsitaat: “Mina ei tee haiget, sul on lihtsalt valus.”

*Endise Eesti tippsportlase näitel sellest, kuivõrd kurnav võib massaaž olla.

*Mis on andekus?

*Koostööst Põhjamaiste aeglaste “Tori hobustega”.

*Miks Ristost ei saanud kümnevõistlejat?

*Füsioterapeut kui psühholoog. Kui palju ja mida sportlased massaažilaual räägivad?

*Kuidas suurvõistlustel käies end häälestada seoses sportlaste võimalike vigastustega.

*Humoorikas lugu Janek Õiglasest ja sellest, kuidas ta oda kaugele viskas.

*Kas Eesti parematel kergejõustiklastel on taastumise osas sarnased võimalused käepärast nagu suurriikide tippudel?

*Töö Team Estonia projektiga. Millised on plusspooled ja millised miinuspooled?

*Milline on Maicel Uibo seis enne Götzise kümnevõistlust?

*Millistes olukordades tegi Erki Nool oma paremad tulemused?

*Kas ka füsioterapeut võib saada oma tööd tehes vigastada?

*Millised koolkonnad on Euroopas välja kujunenud seoses füsioteraapiaga?