Venemaa ekssportlane: Norras kasutatakse ravimeid erinevalt Venemaast haiguste raviks

"Naljakas on see, et kõik norralased rääkisid sama juttu. Viiendat intervjuud tehes teadsin täpselt, mida mulle vastatakse. Seal on väga selged reeglid: mis on lubatud, mis mitte ja kuidas me teatud olukorras käitume, meeskonna normid on selgelt piiritletud. Venemaal on vastupidi. Sportlased on eksperimentidele avatud, keegi tellib toidulisandeid internetist - näiteks Ameerikast, Jaapanist. Nad ütlevad sageli: "Sõber soovitas mind ja ma tellisin". Või: "Läksin sõbra tuppa, nägin seal pakke ja tahtsin ka proovida". Põhimõtteliselt püüavad Venemaa sportlased kodumaalt toidulisandeid mitte osta - nad otsivad välismaalt, et saada häid ja kvaliteetseid."