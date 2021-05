Eesti korvpalliliiga parim noor: välismaa pole imeasi

Pärnu Sadama kevadises edus olulist rolli mänginud ligi kahemeetrine Hugo Toom kuulutati oodatult Eesti korvpalli meistriliiga parimaks nooreks. Viimsi klubist sirgunud palluri tee on olnud loogiline. Tunamullu viskas ta esiliigas Audentese võistkonna eest keskmiselt 22 punkti ja kõrgliigasse minek oli ainumõeldav samm.

Juba suvel oli selge, et Pärnul on üsna tummine koosseis ja minutid polnud Toomile ega ka temast viis kuud vanemale Kasper Suurorule garanteeritud. Kümme kuud hiljem leidis Toom, et julge otsus osutus õigeks.