Uskumatu: Mercedes pole siiani suutnud Bottase vormelil ratast eemaldada

"Auto on praegu meie depoos ja ratas on endiselt suletud," ütles Allison Motorsport.com-ile.

Bottas ise kommenteeris äärmiselt veidrat katkestamist järgmiselt: "Ma ei suutnud uskuda, mis juhtus ning jätkuvalt on imelik tunne seista siin, kui teised on võidu sõitmas. Kuid see juhtus ning see oli meie kui meeskonna poolt suur viga. Peame õppima sellest."