Ukraina saalijalgpall: Uragan toob õnne!

Pärast kahte kodust lüüasaamist Hersonis (0 : 3, 2 : 3) seisis Prodeximi ees väga keeruline ülesanne: tuli võtta kaks mängu Ivano-Frankivskis ja tuua seeria koju tagasi. Kolmandas mängus oli konkurentsinärvi niivõrd tunda, et oli palja silmaga näha, millise pinge all on mõlema meeskonna mängijad. Kogu esimese poolaja jooksul pöörasid meeskonnad tähelepanu kaitsetegevusele, kuna esimese värava olulisust oli selle mängu juures lihtsalt võimatu ülehinnata. Parketi peremehed tekitasid esimese 20 minutiga veidi rohkem ohtlikke momente ja olid värava löömisele lähedal, kuid „veskimeeste“ eest astus mängu väravakarkass. Veelgi enam, hersonlastel õnnestus minna vaheajale mängu juhtides: Zvarich kurvastas võõrustajaid „riietusruumiväravaga“, tuues oma meeskonnale väga olulise eelise enne mängu teist osa. Pärast vaheaega oli Prodeximil mitu head võimalust oma eelisseisu kinnistamiseks, kuid „draakonite“ väravavaht Roman Koltok tegi mitu tõhusat seivi, jättes oma meeskonna mängu. Väravavahi vaimustav mäng kandus edasi tema klubikaaslastele ja Uragan suutis taastada võrdse seisu tablool. Marian Masevich oli õigel ajal õiges kohas ja virutas lennult palli külaliste väravasse – 1 : 1. Pärast löödud väravat tundus Uragan vastasest huvitavam ja võis kaalukausi täiesti enda poole kallutada veel enne teise poolaja lõppu, kuid sellele vaatamata lõppes mängu põhiaeg viigiga. Lisaaeg algas Uragani väravaga: Taras Onufrak lõpetas peremeeste kiire vasturünnaku, tuues oma klubi niivõrd ihaldatud tiitlile lähemale. Ent „veskimeestel“ oli teine arvamus: teine lisaaeg algas Volyanuki väravaga, mis võrdsustas seisu, ja kõigest minut hiljem realiseeris Zvarich kümnemeetrise, võimaldades Prodeximil juhtima minna. Mängu päästmiseks oli peremeestel väga vähe aega: vahetades väravavahi väljakumängija vastu välja, ei õnnestunud Uraganil edukat mängu organiseerida, külalised aga kasutasid oma võimalust – Sorokin tõmbas mängule joone alla, saates palli tühja väravasse. Seega pikenes seeria neljanda mänguni, mis toimus järgmisel päeval.