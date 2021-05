Ralliajakirjanik: endine Tänak on tagasi, aga kas liiga hilja?

"Endine Tänak on tagasi, aga kas liiga hilja?" pealkirjastas Barry Tänakut puudutava lõigu.

"Tänak võib õigustatult olla pettunud, sest ta tegi Portugalis absoluutselt kõik õigesti. Ta oli kiire, aga mitte ohtlikult kiire ning ta suutis avapäeva lõpuks tõusta liidriks, ehkki tundis kogu aeg, et maadleb autoga," kirjutas ajakirjanik. "Tagavedrustuse purunemine, mis tema lootused lõpetas, ei tundu ka tema põhjustatud olevat. DirtFish on salvestust vaadanud ning ühtegi loogilist kohta ega pauku silma ei hakka, kus Tänak oleks midagi lõhkuda saanud."

"Elfyn Evans ja Jari-Matti Latvala tunnistasid kohe, et Tänaku ja Hyundai pakett oli nädalavahetuse kiireim. Kuid punktid toovad tiitleid, mitte katsevõidud. Kui palju oleme seda juba Tänaku Hyundai ajastul öelnud, et tal on potentsiaal olemas (võitmiseks), kuid ühel või teisel põhjusel kõik lihtsalt ei sobitu kokku?" arutles Barry.