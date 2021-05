Verstappen ja Horner saatsid torke Hamiltoni suunas, britt ei soovinud "lapsiku sõnasõjaga" kaasa minna

Tänavuse hooaja esimesed viis etappi on näidanud, et tiitli nimel hakkavad eelkõige võitlema Verstappen ja Hamilton. Monaco etappi võitnud Verstappen tõusis esmakordselt sarja üldliidriks, tema edu Hamiltoni ees on neli punkti.

Kui Monacos sai Verstappen kindla võidu ja Hamilton piirdus seitsmenda kohaga, siis varasematel etappidel on nad pidanud omavahel pingelist võitlust esikoha nimel ning hooaja esimesel neljal etapil jagasid just nemad kaks esimest kohta ära.

Monaco GP eel arvas McLareni võistkonna tegevjuht Zak Brown, et on vältimatu, et kaks kanget sel hooajal raja peal omavahel kokku põrkavad.

"Olen sõitnud hästi, et intsidente vältida, kuid 19 sõitu on veel minna," kommenteeris Hamilton sõidu eel. "Me võime kokku põrgata, aga loodetavasti mitte."

"Minu arust on meie vahel korralik austus. Võib-olla tunneb ta aga, et tal on veel palju tõestada," jätkas Hamilton ESPN-i vahendusel. "Mina päris samas paadis pole ning mõtlen rohkem pikemaajalise tuleviku peale."

"Minul pole midagi vaja tõestada," teatas Verstappen. "Mis puudutab kokkupõrkeid, siis see sõltub mõlemast, aga on tõsi, et oleme selles osas hästi hakkama saanud."

Verstappeni ja Hamiltoni vaheline heitlus tuli mõistagi jutuks ka Monaco GP järgsel pressikonverentsil. Red Bulli boss Christian Horner teatas, et hollandlane on suutnud Hamiltonile naha vahele pugeda.

"Teod kõnelevad sõnadest rohkem," lisas Verstappen seepeale Independenti vahendusel. "See on hea õppetund sellest nädalavahetust. Rääkida tuleb ainult sõidus ning see mulle meeldib. Me oleme meeskonnana teinud vähem vigu, mille tõttu oleme ka liidrid."

Hamilton ei soovinud Red Bulli meeste jutuga kaasa minna. "Mina ei hakka mõttemänge mängima. On huvitav, missuguste juttudega Christian välja tuleb, aga mind see ei huvita. Nad tegid sel nädalavahetusel suurepärast tööd ja nii on."

"18 etappi on veel minna. Ma ei hakka rohkem midagi ütlema. See on lapsik, kui üks sõnasõda pihta hakkab," lisas Hamilton.