Adamo kiitis Sordot ja kirus luhta lastud suurt võimalust

"Tänu Sordole tõime teise koha koju, aga nädala alguses oli seis totaalselt teine. Võimalused olid olemas, aga erinevatel põhjustel ei toonud me koju seda, mis oleks olnud võimalik," rääkis Adamo WRC All Live'i otseülekandes, viidates Neuville'i reedesele avariile ja Ott Tänaku katkestamisele laupäeval.

Vaid teatud rallidel kaasa tegeva Sordo taaskord väga õnnestunud sõidu kohta ütles Adamo: "Ütleme nii, et... Ma ei taha sellisel ajal öelda "Hea, et sul natuke raha pangas on", vaid "Hea, et sul on seda voodi all"."