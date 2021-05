Jürgen Henn kaotatud karikafinaalist: arvan, et siit ei ole mõtet midagi märgilist otsida

„Oli korralik ja tugev derbi. Mõlemad olid keskendunud, et kaitses oleksid asjad korras. Võimalusi ei olnud lihtne tekitada. Meil oli mängust nõksa rohkem võimalusi, kuid neil olid standardolukorrad ohtlikumad. Kui mitu aastat ühe vastasega mängid, siis ühel hetkel ikka saad võidu kätte. Arvan, et siit ei ole mõtet midagi märgilist otsida,” tõdes Flora peatreener Jürgen Henn, et sellest kaotusest ei tasu suuri järeldusi tegema hakata. „Vastane oli tugev. Mõlemad mängisid korraliku tugeva mängu.”