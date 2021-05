VIDEO | Ott Tänak kommenteeris katkestamist: kaugeltki mitte suurepärane lõpp päevale

View this post on Instagram

Võistkonna pealik Andrea Adamo möönis, et pärast Tänaku ja Thierry Neuville 'i katkestamist on Dani Sordol tähtis kohustus.

"Danil on kindel käsk ralli võidu eest võidelda, sest ta väärib seda. Kõik Hyundai tiimiliikmed - minu inimesed - väärivad meid võitmas näha. Ta peab kõik mängu panema, et ralli võita," ütles Adamo.

"Kurb asi on see, et meil on siin kõige kiirem auto, aga me pole suutnud seda seni tulemuseks vormistada," lisas itaallane.