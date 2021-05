DELFI PORTUGALIS | Karm avarii ähvardab rikkuda kogu Egon Kauri hooaja

Egon Kaur sõitis teelt välja Portugali ralli teise päeva teisel kiiruskatsel. „Tundub, et parempoolse esimese ratta velg läks pooleks. Kui rehv puruneb, on auto juhitav, kuid meil läks masin vasakkurvis lihtsalt otse. Rooli pööramisele ei reageerinud," selgitas koos kaardilugeja Silver Simmiga kihutav Kaur.

„Õnneks oli meil kindlustus ja see võimaldab auto korda teha. Paraku võtab see aega. Kui soovime Sardiinias võistelda, tuleks rentida uus masin, kuid seda viimasel hetkel tehes on hinnad kallid," nentis Kaur. „Praegu ei oska ma veel ütelda, mis edasi saab."

„Portugalist jäävad punktid saamata ja see on tugev löök," lausus Kaur. „Ma võin küll valida endale ka kuuenda ralli - halvim tulemus arvatakse maha - kuid praegu on sellest vara rääkida. Kui ikkagi Sardiiniasse minna, tuleb see ju ka plaanitust kulukam." Kaur lisas, et kindlasti tahab ta stardis olla Rally Estonial ja sügisel Jyväskyläs.