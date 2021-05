Neuville katkestas Portugali ralli teist korda

"Tiim otsustas pärast 11. kiiruskatset Thierry Neuville'i auto teisel päeval katkestada, et seda edasi uurida ning parandada enne ralli viimast päeva. Meeskonnal on kolm tundi aega auto viimaseks päevaks valmis seada," seisis Hyundai kell 14.51 Twitteris tehtud avalduses.

Neuville tegi avarii ja lõhkus auto tagavedrustuse eile eelviimasel ehk 7. kiiruskatsel, kui sõitis teeperve ja rullus üle katuse enda sõnul "liiga optimistliku" legendi tõttu. Pealtvaatajate abiga saadi auto neljale rattale tagasi ning Neuville jõudis katse lõppu, kuid ülesõidul ei suutnud ta koos kaardilugeja Martijn Wydaeghega autot sõidukorda saada.

Sellega oli nende päev läbi. Täna starditi kahele esimesel katsele esimeselt kohalt, kuid enne hommikuse ringi viimast katset jäädi ülesõidul seisma ning võeti stardikoht sisse peale kahte M-Spordi ja kolme Toyotat ning vahetult enne tiimikaaslast Dani Sordot. Ehk katset alustati 16 minutit hiljem kui pidanuks.

Kuigi kahtlustatakse, et sellega mängiti meelega konkurentidele mäkra - mida eespool auto stardib, seda rohkem on tal nö "tee puhastamist" -, üritas Neuville enda sõnul ülesõidul siiski mingit probleemi parandada, mis neil veel eilsest avariist autole külge jäi.

Tiimipealik Andrea Adamo selgitas DirtFishi vahendusel: "Põhimõtteliselt on see seotud Sardiiniaga (järgmine etapp kahe nädala pärast - toim), seega peale eilset õnnetust tahtsime me autot täna hommikul kontrollida. SuperRally süsteemi tõttu lubati meil eile auto kallal töötada ning täna hommikul me sellega lõpetasime. Tegime mis suutsime, sest auto oli, ütleme nii, et kõige hullemas olukorras, mida on võimalik ette kujutada."

"On õnnetusi, mille puhul näed sa kereosasid küljest kukkumas, kuid lõppude lõpuks on need rohkem sõu kui reaalsus. Ning siis on teised õnnetused, mida sa arvad olevat "lihtsad parandada" ning šassii on kõver. Õnnetuseks oli see just see teine juhtum, mitte esimene," jätkas Adamo.