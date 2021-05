Rootslased on nördinud: Riia jäähalli väljak on kohutavas seisus

"On murettekitav, et jää näeb nii hull välja juba enne turniiri algust. See mõjutab kindlasti mängude käiku, eriti nende meeskondade jaoks, kes tahavad kõvasti rünnata," sõnas Ekman. Tema arvates on jää kohutavalt ebatasane: "Mängides tuleb asjad lihtsad hoida, sest litter põrkab jubedalt."

Rootsi koondise kaitsja Nils Lundkvist ütles SVT-le, et õnneks on kõigil võrdsed tingimused.

"See on olnud vähe aega jää all. Korraldajad teevad kõik endast oleneva, et see oleks võimalikult hea, kuid sellega peab lihtsalt harjuma ja olukord on kõigile sama," ütles Lundkvist.