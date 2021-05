Klopp: Manchester City poleks meie olukorras tulnud meistriks, mitte mingil juhul

Liverpool pidi enamuse hooajast läbi ajama ilma oma põhikeskkaitsjate Virgil van Dijki, Joe Gomezi ja Joel Matipita. Lisaks on pikka aega olnud traumadega väljas põhikoosseisu poolkaitsjad Fabinho ja Jordan Henderson ning uus ründaja Diogo Jota.

"Meie vigastuste juures ei olnud see aasta, kus saanuksime meistriks tulla," sõnas Klopp, vahendab BBC Sport. "Mitte mingil juhul - mitte keegi poleks seda suutnud."

Mullune meister Liverpool võõrustab homme Premier League`i viimases voors Crystal Palace`it ja tagab võidu korral kindlasti koha esinelikus. "Kui me võidame ja pääseme Meistrite liigasse oleme võtnud hooajast parima. Selline see olukord on," lisas Klopp.