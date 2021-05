Hannes Soomer alustas Hispaania kuumuses MM-hooaega

“Tunne oli täna väga erinev kuu aja tagusest testist, kus sõitsime peamiselt treeningmootorrattaga,” rääkis Soomer. “Võistlusratast ei ole ma saanud kuigivõrd testida, kuna see asub Soomes, kuid selgub, et selle ja treeningtsikli raamid on tehasest tulnud nii erinevad, et trenniratta seadistusi sinna üks-ühele üle kanda ei saa.”

“Tuuli ja [Steven] Odendaal olid selgelt eest ära, kuid teistest ei jäänud ma nii kaugele,” ütles Soomer, kes laupäevases kvalifikatsioonis ja võistlussõidus soovib trügida esiridadesse. “Garaažis on täna seis väga rahulik ning ma ei kahtle, et suudame lahenduse leida,” oli Soomer enesekindel. “Marko ja isa on suurepärane kombinatsioon ning hea on seegi, et kogu meeskond teab minu kohta kogu infot ka Pärnus tehtud testide kohta.”