Latvala jäi Portugali ralli avapäevaga rohkem rahule kui Adamo

"Tänasest päevast on hea see, et Ott (Tänak) juhib rallit. Halb on see, et kaotasime palju aega Danile (Sordo) asjadega, mis olid meie kontrolli alt väljas. Kahjuks juhtus meil ka Thierryga (Neuville) õnnetus hetkel, mil tal läks väga hästi. Peame avapäevast võtma kaasa positiivsed asjad ja liikuma edasi, lootes, et laupäeval on parem," kommenteeris Adamo.