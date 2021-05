Selleks, et ralliautoga väga kiiresti sõita, peab kõik klappima ning juht tundma ennast roolis mugavalt. See on üldine teooria. Ott Tänaku jaoks see aga ei kehti - tunamullune maailmameister suudab MM-rallit juhtida ka olukorras, kus ta ei tunne ennast keerulistel teedel kihutades mõnusalt. Portugali MM-ralli näitab seda ilmekalt.