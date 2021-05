Läti kangelane pärast Kanada alistamist: ameeriklased nimetaksid seda imeks

"Seda on isegi raske uskuda. Ameeriklased nimetaksid seda imeks. Poisid mängisid suurepäraselt. Eriti kasvas nende usk, kui meil oli värav olemas. Oleme väga õnnelikud ja valmis edasi pingutama," lausus 24-aastane Kivlenieks Läti Delfile.

Mängu parimaks valitud Kivlenieks tunnistas, et kõige raskemad olid tema jaoks lõpuminutid, kui Kanada võttis väravavahi pingile. "See oli pingeline, kui neil oli kuus mängijat. Siis nad said kõvasti üritada."