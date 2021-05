Eesti rallisõitjad rikkusid reegleid ja said rahatrahvi

Juunior WRC klassis sõitev Virves pidi teisel kiiruskatsel peatuma ja rehvi vahetama, kuid unustas seejuures autos OK-nuppu vajutada. Kui ralliekipaaž jääb kiiruskatsel mingil põhjusel seisma, kuid sõitjate tervisega on kõik korras, on neil vastavalt reeglitele kohustus ühe minuti jooksul OK-nuppu vajutada, et võistluskeskusse jõuaks vastav informatsioon.