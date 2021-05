Eesti tantsuspordi liit on üllatunud, et neid rahvusvahelisest alaliidust välja visati

Võistlustants. Pilt on illustratiivne Foto: Eero Vabamägi

Rahvusvaheline tantsuspordi föderatsioon (WDSF) teatas 20. mai õhtul oma liikmesriikidele, et on Eesti tantsuspordi liidu (ETSL) liikmete seast välja heitnud. ETSLi juhid kinnitavad, et otsus oli nende jaoks üllatav ja nad kavatsevad väljaheitmise vaidlustada.