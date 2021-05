Eesti võrkpallikoondise peatreener üllatas Ardo Kreeki vahetult enne mängu olulise uudisega

„Ega see kapteni staatus ei ole püsiv. Arvan ikka, et Kert on kapten,” ei arva Kreek, et Toobali valitsusaeg oleks lõplikult läbi. „Aga jah, täna enne mängu, kui hakkasime sooja tegema, treener üllatas mind sellega, et pani mu kapteniks.”

Enard ütles, et langetas otsuse sisetundele tuginedes, katsudes aru saada, mida grupp parasjagu vajab. „Ta on kogenud mängija, kes suudab meeskonda juhtida. Kui Ardo ei olnud väljakul, oli kapten Aga (Andri Aganits – M. R.). Tahan anda vastutust neile, et nad gruppi veaksid. Eriti olukorras, kus platsil on noor sidemängija. Lõpuks ongi mul koondises peaaegu kõik kutid olemas, isegi kui mõned neist on vigastatud, on nad ikka meiega, et koos töötada.”