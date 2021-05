Rahvusvaheline alaliit viskaski Eesti Tantsuspordi Liidu liikmete seast välja

Eesti alaliidu väljaarvamine 20. mail. WDSF põhjendas Eesti alaliidu väljaviskamist sellega, et nende hinnangul on ETSL tõsiselt kahjustanud WDSF-i mainet ja andnud WDSF-ile valeinfot enda tegevuste kohta, kirjutab ERR Sport .

Rahvusvaheline alaliit otsustas algatada ETSL-i väljaheitmise märtsis peetud presiidiumi koosolekul, kus tutvustati pikaaegse uurimise tulemusi. Nimelt tuvastas WDSF-i uurimine, et Eesti Tantsuspordi Liit pidas muuhulgas n-ö pseudoklubisid, mille põhimõte oli omada rohkem hääli alaliidu otsustes.

Rahvusvaheline föderatsioon leidis ka, et ühele Eesti tantsupaarile oli EOK poolt määratud 5000 euro suurune stipendium, mida alaliit aga täies ulatuses välja ei maksnud.

Alaliit kehtestas ka reegli, mille tõttu ei saanud tantsupaarid vahetada klubisid ilma seda alaliidu juhatusega kooskõlastamata. WDSF märkis, et seda reeglit kasutati vähemalt ühe noore tantsija puhul, kelle klubi toetas endist alaliidu juhatust.

Samuti tuvastas WDSF-i uurimine, et Eesti Tantsuspordi Liit on süstemaatiliselt diskrimineerinud tantsuklubisid, kes toetasid eelnevat juhatust.

"17. mail 2021 peetud presiidiumi koosolekul vaadati faktid ja protseduurid taaskord üle ja WDSF-i presiidium leidis, et meil on piisavalt põhjuseid, et Eesti Tantsuspordi Liit enda liikmete seast välja visata," teatas WDSF enda liikmetele 20. mai õhtupoolikul.