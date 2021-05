Ronald Koeman kritiseeris Barcelona juhtkonda

"Hooaja viimases pooles ei ole ma tundnud klubi toetust. Me pole tulevikust rääkinud. On olnud olukordi, kus pidin olema klubi pressiesindaja ja ma tahan selle ära märkida," kritiseeris Koeman juhtkonna käitumist, vahendab thenationalnews.com.

"Ma tean, et karikate võitmiseks on vaja teha muudatusi ja kui see tähendab uut peatreenerit või mängijaid, siis on kõik hästi, kuid sellest tuleb teada anda. Mina ei tea, kas jätkan peatreenerina. Ma pole presidendiga rääkinud," lisas hollandlane pettunult.