Lewis Hamilton: vormel-ühest on saanud miljardäride poiste klubi

Hetkel on vormel-ühes kolm miljardäride poega: venelane Nikita Mazepin (Haas) ning kanadalased Lance Stroll (Aston Martin) ja Nicholas Latifi (Williams). Tänavu on neist kolmest punktikohale jõudnud ainult Stroll, kes hoiab ühe kaheksanda koha eest teenitud viie silmaga 11. positsiooni.

"Mulle isiklikult tundub, et me elame ajal, mil F1-st on saanud miljardäride poiste klubi. Kui peaksin alustama töölisklassi perest, oleks mul võimatu täna siia pääseda. Sest teistel lastel oleks paganama palju rohkem raha," sõnas Hamilton hispaanlaste ASile.

Briti vormelisõitja kardab, et selline tendents ei tule ala arengule kasuks. "Me peame töötama selle nimel, et muuta see spordiala tagasihoidlikuma taustaga inimestele kättesaadavaks."