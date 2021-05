Boriss Šipunov: meilt varastatakse aega!

Teisiti seda nimetada ei saagi: tegemist on vargusega jalgpalliliidu poolt. Meilt röövitakse aastaid. Kõige olulisem vara on meie kõigi jaoks aeg, kuid kui meile räägitakse kolm, neli või viis aastat, et nüüd kohe hakkame tegema treenerite koolitusi, meil hakkab olema püramiid, kõik läheb käima, ning seejärel ei tehta mitte midagi, on tegemist aja röövimisega. Sõbrad, te varastate meilt aega, see on kõige olulisem! Kui hakkad sellest rääkima, kohe vastatakse: kas tahad siin juhtima hakata? Ma ei taha juhtima hakata, tegelege oma asjaga ise. Keegi on proovinud küsida rahaküsimust. Vastatakse koheselt: raha ei ole. Arvutame siis, kus see raha on? Liidust kohe vastatakse: tahate raha? Ei taha, laske meil areneda.

Selle vestluse põhjal mulle tundub, et saalijalgpalli struktuuri pole üldse olemas. Ja see on kurb.

On tehtud karika formaadis. Läbi viidud ühe etapi kaupa mingite abstraktsete reeglite järgi.. Mingite jalgpalli pallidega, mis põrgatavad parketil. Väljakul oli millegipärast viis mängijat, öeldi, et nii on teil huvitavam. Nendel asjadel pole saalijalgpalliga midagi ühist… Kolm aastat enne esimest U-19 rääkisime ühes komisjonis: kas hakkame ette valmistuma? Meile öeldi: küsimus pole lihtne, tuleme kokku, süveneme, laiendame, tulemusena aastad möödusid. Meie lähimad naabrid Läti ja Leedu on välja pannud meeskonnad, keegi langes eelvoorus välja, Läti osales peremehe õiguse alusel põhiturniiris. Meie poolt ei pandud isegi meeskonda välja. Teine meistrivõistlus. Seda küsimust polnud isegi päevakorras.

Selleks, et lapsi saalijalgpalli trennidesse kaasata, pean nende vanematele ütlema: tulge, see on äge spordiala, selle kaudu on lihtsam jalgpalli pääseda. Nad ütlevad: hästi, aga mida me tegema hakkame? Kus saavad lapsed oma saalijalgpallienergia valla päästa? Kus nad näitavad, mida nad on õppinud, kasvõi vanematele? Mitte kusagil, meistrivõistlust ei ole.

Miks sellest keegi ei räägi?

Teiste eest ma rääkida ei saa. Olen aru saanud, et oleme jõudnud punkti, kust tagasiteed ei ole ja kokkulepete sõlmimine on mõttetu. Mulle öeldakse: kirjutage. Ma kirjutan. Palusin saata mulle Eesti saalijalgpalli arengukava. Ma pole seda näinud, keegi pole seda näinud. 17. septembril 2020 teatakse meile uudist: on välja töötatud Eesti saalijalgpalli mitmeaastane arengukava. Mina, nagu ka ükskõik kes teine inimene, mõistan, et on olemas mingi dokument, kus peavad olema mingid punktid kasvõi teoreetiliselt: täna teeme seda, homme teeme seda ja ülehomme jõuame sinna. Küsin: kus? Meie liidu juht „pööras mind tagasi“. Hästi, kirjutasin kirjaliku päringu. Vaikus. Olgu, andsin juristile, las tema kirjutab. Talle vastati: te ei saa aru, meil on kõik hästi, me saame aru, et te muretsete, kuid meil on kõik hästi. Sõbrad, me küsime ühte, te vastate midagi muud. Miks? Lihtsalt saatke. Meile teatatakse, et kava on pigem peades. Oleme omavahel kokku leppinud, teile anname aga hiljem teada.

Praegu sa kritiseerid seda süsteemi, vähemalt oma spordiala osas, millega sa tegeled. Ja praegu jääb selline mulje nagu tahaksid üksinda süsteemi destabiliseerida.

Ma ei taha midagi destabiliseerida, tahan, et austatakse kõiki protsessi osalisi. Ja kui me räägime suurest jalgpallist, siis see, kuidas teil seal läheb – see on teie lugu. Mille poolest siis saalijalgpall kehvem on? Lubage meil areneda. Pole aega? Kõik on hõivatud? Liidu juhtkond on rääkinud, et saalijalgpallis pole raha, sellepärast lähevad kõik jalgpalli. Tegelege siis sellega, ma ju ei palu raha, lihtsalt andke meile võimalus armastatud alaga tegelemiseks.

Mida see tähendab?

Mulle öeldakse: mingil hetkel tuleme me kõik ühte punkti kokku, et praegu aega ei ole, pole spetsialiste, pole võimalusi. Hästi, delegeerige siis see meile. Nagunii lähevad kõik otsused juhtkonnast läbi. Andke meile võimalus initsiatiivi üles näidata ja tegeleda armastatud spordialaga.