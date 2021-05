Manchester City vs Chelsea: kodused rivaalid panevad mängu UEFA Meistrite Liiga karika

Mõlemad Premier League’i tiimid on UEFA Meistrite Liigas näidanud sel hooajal imelist vormi ja jalgpalli. Samas spordiennustuse statistika näitab OlyBet Meistrite Liiga portaalis lausa ebaproportsionaalselt suuremat võiduvõimalust Mancester Cityle, koefitsiendiga 1,96. Seda Chelsea 4,10 vastu.

Alles tänavu jaanuarist Chelsea peatreeneriks saanud Thomas Tucheli juhtimisel on klubi potentsiaal avaldunud mitme võrra. Meeskond on maininud, et neist on saanud paremad mängijad ning tiim ise terviklikum. Lisaks on Chelsea keskmängija, N’Golo Kanté, näidanud sel hooajal oma parimat jalgpalli ning saanud klubi võtmemängijaks.

Chelsea jaoks on tulemas teine Meistrite Liiga finaal

Esimest korda oli klubi finaalis üheksa aastat tagasi ning sealt lahkusid nad karikaga. Lisaks on Chelsea esimene tiim jalgpalli ajaloos, kus finaali satub samal ajal nii naiste kui ka meeste esindusmeeskond.

Lisaks on nende uue peatreenereri jaoks tegu ajaloolise hetkega. Temast on saanud esimene treener, kes on suutnud viia kaks erinevat tiimi Meistrite Liiga finaalini. Tucheli juhtimisel käis eelmisel hooajal finaalis Paris-Saint Germain, kuid seal kaotasid nad 1-0 Bayern Münchenile.

Manchester City jaoks on tegu esimese Meistrite Liiga finaaliga

Kuigi aastal 1970 mängis tiim Euroopa turniiri finaalis, kust nad ka võitjatena välja tulid. Kindlasti peaks mainima, et City peatreeneri, Pep Guardiola jaoks on see juba kolmas Meistrite Liiga finaal, millest 2009. ja 2011. aastal ta FC Barcelona peatreenerina ka tiimi võidule viis.