Toyota liigutab Tokyo olümpiat keskkonnasäästlikult

HSR (Human Support Robot) ja DSR (Delivery Support Robot) peamiseks ülesandeks on aga inimeste teenindamine. Kui HSR hoolitseb ratastoolis liikuvate külastajate abistamise eest, siis DSR toimetab pealtvaatajatele jooke ja muid esemeid, mille nad on spetsiaalsest tahvelarvutist tellinud. Ühtlasi on need personalile abiks ka koristamisel.

Ja lõpetuseks sõiduk, mis on juba reaalses kasutuses ja peagi saadaval ka igas Toyota esinduses – see on loomulikult Toyota Mirai ehk ülim näide nullemissioonist. Tokyo 2020 korralduskomitee eesmärgiks on näidata, et vesinikkütusega sõidukid saavad hakkama kõigega ja et seda tõestada, siis asuvad Miraid mängude ajal korraldajaid ringi vedama.