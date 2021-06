Toyota Balti paraolümpiatiim

See on suuresti ka põhjus, miks Toyotal on au toetada kuut Baltimaade parasportlast teekonnal 2021. aasta Tokyo paraolümpiamängudele. Sest just nende sihikindlus ja pühendumus peaks olema meile kõigile inspiratsiooniks, aidates saavutada võimatuna näivaid eesmärke.

Tutvume lähemalt nende kuue parasportlasega, kelle teed paraolümpiamängude poole aitab Toyota sillutada.

SUSANNAH KAUL / EESTI

Kui positiivse ellusuhtumise eest antaks medaleid, siis oleks Eesti paraujujal Susannahil juba terve sein neid täis. Susannah usub, et elu on liiga lühike, et raisata seda torisemisele. Seepärast on tema päevad sisustatud treeningute, õpingute, kokkamise, autoga sõitmise ja veel kord treeningutega. Susannah on võitnud medaleid nii Eesti kui ka maailmameistrivõistlustelt ja teda peetakse Eesti parimaks parasportlaseks.

MATZ TOPKIN / EESTI

Matzi optimism ja elurõõm on sama suured nagu tema pühendumus. Seepärast kuuluvadki talle nii Euroopa ujumise meistrivõistluste hõbemedal kui ka 100 meetri seliliujumise maailmarekord. Vaatamata vägevatele saavutustele on Matz jäänud üheks kõige lahkemaks ja sooja südamega inimeseks, keda võimalik kohata.

DIĀNA DADZĪTE / LÄTI

Meelekindlusel on nimi, mis algab D-tähega. Odaviskaja Diāna ainus eesmärk on võistelda nii hästi, et iga lätlane saaks tema üle uhkust tunda. Diāna on toonud kuldmedaleid Rio paraolümpiamängudelt ja Londoni maailmameistrivõistlustelt. Ise on ta enda kohta öelnud, et kui ta parajasti ei treeni oma keha, siis treenib ta hea raamatu ja tassikese teega oma vaimu.

RIHARDS SNIKUS / LÄTI

Rihards on para-ratsasportlane, kes tantsib koos hobustega. Koos lemmikhobuse King of Dance’iga on Rihards võitnud medaleid Tryoni Maailmamängudel, ratsutamise Euroopa meistrivõistlusel Göteborgis ja paljudel teistel tippvõistlustel. Rihards ei tantsita ainult hobuseid, sest vabal ajal tegutseb ta DJ-na pulmades, pidudel ja spordiüritustel.

AUŠRA GARUNKŠNYTĖ / LEEDU

Maratonist Aušra võtab jooksmist väga tõsiselt. Nii tõsiselt, et ta oli lausa esimene Leedu sportlane, kes täitis Tokyo paraolümpiamängude normi. Londoni maratonil jooksis ta sõna otseses mõttes üle oma publikuhirmust ja saavutas võiduka neljanda koha. Aušra teab, et piisava pühendumise ja tahtmise korral on kõik võimalik.

DANAS SODAITIS / LEEDU

Danas on kiire. Väga kiire. Seejuures ei ole vahet, kas ta sprindib staadionil, sõidab mootorrattaga või vajutab kaameranuppu. Tema eesmärk on olla iga päevaga kiirem ja parem versioon iseendast. Danas on lõpetanud sõjakooli, kust ta sai kaasa raudse distsipliini ja oskuse kõik väljakutsed võidukalt seljatada. Pühendumus ja meelekindlus on teinud temast tõelise maailmaklassi sportlase, mida näitab ka Euroopa parakergejõustiku võistluste hõbe 2018. aastal.

