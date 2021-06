Mitte ainult hübriidsõidukid, vaid ka hübriidpargid

Kahel, neljal või enamal rattal liikumist ja sellega kaasnevat vabadustunnet on vist kõik kogenud. Kui eelistad seda teha kahel või neljal rattal ja oma kondijõu abil, siis on sinu jaoks loodud ka kümneid, kui mitte sadu rattaparke, kus trikiratta, rula või rulluiskudega möllata.

Aga on see privileeg ikka kõigile ühtmoodi kättesaadav? Kuigi sellised liikumisvõimalused on toredad, siis sellistest ratta- ja rulaparkidest on kasu ainult neile, kellele on looduse poolt antud liigeste ja lihaste funktsionaalne täiskomplekt.

Toyota on juba aastaid võrdsete liikumisvõimaluste poole püüelnud, et tuua kõigi ellu rohkem liikumisvabadust, kaasatust, rõõmu ja kirge. Seda sõltumata inimese tervisest või liikumispuudest. Nii saigi eesmärgiks luua midagi enamat kui järjekordne „tavaline“ rattapark ja Toyota ning Itaalia rulaparkide arendaja BNKR koostöös sündis Roomas esimene hübriidpark, mille juures arvestati nii trikiratturite, rulatajate, rulluisutajate kui ka WCMX-i ehk ratastoolikrossiga tegelevate sportlaste vajadustega.

Roomas avatud hübriidpargist sai ideaalne väljund Toyota algatusele „Start Your Impossible”, mille vundamendiks on fakt, et kui kõigil on võrdne vabadus liikuda, on kõik võimalik.

Üks tuntumaid WCMX-i harrastajaid maailmas on Lily Rice – esimene naine Suurbritannias ja terves Euroopas, kes suudab ratastooliga tagurpidi saltot ning paljusid muid trikke teha. Õigemini suutis ta seda juba 13-aastasena. Lily tegeleb igapäevaselt WCMX-i ehk ratastoolikrossiga ja inspireerib ka teisi sellega tegelema. Samuti loodab ta, et sellest spordialast saab ühel ilusal päeval paraolümpia ametlik ala ja tal avaneb võimalus seal võistelda.