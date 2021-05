Viroloog ei mõista Läti parlamendi otsust lubada vaktsineeritud pealtvaatajad MM-ile: haigla on inimesi täis...

Portaal LSM kirjutab, et valitsuse oma seisukoht oli pealtvaatajaid mitte MM-ile lubada.

Seim võttis aga neljapäevasel hääletusel vastu otsuse, et vaktsineeritud ja viiruse läbi põdenud fännid saavad jäähoki suurvõistlust vaatama minna. Seejuures läks Uus Konservatiivse Partei poolt tehtud ettepanek napilt läbi: 48 olid poolt, 40 vastu ja üks oli erapooletu.

Tasub mainida, et parlamendi otsus toimest kõigest päev enne MM-i algust. Suurturniiri esimesed mängud peetakse juba täna.

Siiski ei tähenda parlamendi otsus, et tribüünid nüüd fännidest pungil hakkavad olema. LSM toob välja, et vaid vähesed on Lätis vaktsiinikuuri läbi teinud ning suurem osa neist on meditsiinitöötajad.

Kui 15 külalisriigi fännid tahavad MM-i koha peale vaatam tulla, siis tehniliselt nad seda tohivad, kuid nad peavad arvestama karmide piirangutega. Jätkuvalt pole täpselt teada, missuguseid dokumente peavad välismaalt saabuvad hokisõbrad Läti piiri peal esitama, et neid MM-i vaatama lubataks.

MM-i korraldajate tiimi esindav Edgars Buncis kinnitas, et reedel toimuv kohtumine Läti ja Kanada vahel toimub tühjade tribüünide ees. Tema sõnul saavad fännid parimal juhul esmaspäeval mänge vaatama tulla.

Viroloog Uga Dumpis ei mõista Seimi otsust. Ta kutsus inimesi üles kodus püsima. Tema sõnul on Läti enda huivdes, et levikule tõmmatakse võimalikult kiiresti pidur peale. "Haiglas töötava inimesena ma ei mõista seda. Haiglad on patsiente täis ja on raske ette kujutada, et selline üritus võiks ohutult mööduda," sõnas ta.

"Antigeenide testid pole alati usaldusväärsed. See on arusaamatu, eriti ajal, mil lapsed ei tohi kooli minna," jätkas Dumpis. "Me oleme hetkel juhtumite arvu osas Euroopa viie kõrgeima seas ning oleme vaktsiiniga kaugel maas. Jah, Hollandis toimuvad praegu kontserdid, aga neid on vähe ja seal on vaktsineeritud inimesi rohkem."