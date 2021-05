Messi lõpetab pika vaikuse. Kas argentiinlase tulevik saab lõpuks selgeks?

Argentina väljaanne Ole on teada andnud, et 22. mail ilmub neil Messiga pikem intervjuu. Mitmes teises meediakanalis on spekuleeritud, et argentiinlane võib intervjuus oma tulevikuplaanid teatavaks teha. Hispaania ajaleht El Mundo Deportivo toob välja, et Messi rääkis viimati avalikult tulevikust mullu 28. detsembril antud intervjuus.

Goal.com kirjutas juba märtsis, et Messi teeb tuleviku osas otsuse käimasoleva hooaja järel. Tasub mainida, et just laupäeva õhtul on Barcelonal kavas tänavuse hooaja viimane mäng, kui Hispaania liigas kohtutakse võõrsil Eibariga. Portaal lisas toona, et Messi on väsinud meedias levivatest spekulatsioonidest ning kui tema tulevik saab selgeks, annab ta sellest ise teada.