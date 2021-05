Portugali rallil osalev tiim peab maksma soolase trahvi, kuid nende ekipaaže maha ei võeta

20. mail Portugali ralli kodulehel avaldatud teatest ilmneb, et kaheksal Peugeot 208 Rally4 autol, mis osalevad hooaja neljandal MM-etapil Peugeot Rally Cup Iberica sarja raames, ei vastanud nõuetele üks turvapuuri uksepoolne element (door bar gusset).

Reedel kohaliku aja järgi kell 18.00 kohtunike juures aru andmas käinud PSA meeskonna pealik Didier Clement selgitas, et nende jaoks on turvalisus tähtis ning nad jälgivad alati tähelepanelikult kõikide tarnitavate autoosade FIA nõuetele vastavust, kuid üks tarnija polnud suutnud nende nõuetega sammu pidada. Ta lubas, et meeskond paneb paika uued protseduurid, vältimaks taoliste vahejuhtumite kordumist.