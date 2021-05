Tiitlikaitsja Portugal avaldas EM-ile sõitva koosseisu, ründes üks nimekam kui teine

Kuulsaim nimi Portugali koondises on mõistagi kapten, Torino Juventuse ründeäss Cristiano Ronaldo. Ründeliinis on tiitlikaitsjal aga nimekaid mehi hulgim. Ründavatest mängijatest pääsesid teiste hulgas nimekirja Premier League'is säravaid esitusi näitavad Bernardo Silva (Manchester City) ja Diogo Jota (Liverpool). Samuti on koosseisus Madridi Atletico noor täht Joao Felix ning tänavu Frankfurdi Eintrachti eest 33 mänguga 28 väravat löönud Andre Silva.