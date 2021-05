Hyundai ralliäss andis Portugali MM-ralli testikatse järel positiivse koroonaproovi: mul on meeskonnast kahju

"Paraku ei saa ma Portugali rallil osaleda. Andsin positiivse koroonaproovi ning pean nüüd isolatsioonis olema. Jonas Anderssoni (kaardilugeja - toim) test oli negatiivne, aga ta on samuti isolatsioonis," kirjutas Veiby sotsiaalmeedias."

"Alles esmaspäeval andsin negatiivse testi ja tegin reeglite kohaselt uue testi. Mul pole ühtegi sümptomit ja tunnen end hästi. Loomulikult olen väga pettunud, et me ei saa homme startida. Mul on meeskonnast kahju," lisas ta.