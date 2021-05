Miks võis sanktsioone kandva Venemaa lipp MM-i eel Riia tänavatel lehvida?

Teatavasti on Venemaale määratud dopinguskandaalide tõttu mitmeid sanktsioone. Üheks neist on oma riigi lipu all võistlemise keeld. Nii peab ka Venemaa jäähokikoondis võistlema suurturniiril hoopis Venemaa olümpiakomitee lipu all. Keeld kehtib 2022. aasta 16. detsembrini.

Riia tänavatel aga, kus peagi algavat võistlust reklaamiti, lehvis Venemaa riigilipp, mitte Venemaa olümpiakomitee lipp. Seetõttu avaldasid kohalikud inimesed Läti Delfile imestust, et Venemaa lipp spordivõistlusega seoses avalikult väljas oli.

"Riia linn tegi tihedalt koostööd MM-i korraldajatega ning võttis arvesse Rahvusvahelise jäähokiliidu (IIHF) juhtnööre, mis puudutasid ka riikide lippe," selgitas olukorda Riia haridus-, kultuuri ja spordiosakonna avalike suhete juht Indra Vilde. Lätlanna rõhutas, et Riia linnanõukogu otsus polnud Venemaa lippu lehvitada, vaid nad käitusid IIHF-i juhtnööride järgi.

Läti antidopingu juhi Martins Dimantsi sõnul on olukord keeruline. Ta tõi välja, et keegi ei saa takistada Venemaa lipu lehvitamist Riia tänavatel. "Kui vaadata asja tavalise sportlase perspektiivist, siis CAS (Rahvusvaheline spordiarbitraaž) soovib leida kuldset keskteed WADA (Rahvusvaheline Antidoping) ja sportlaste vahel, kes on oma süütust tõestanud," tõdes ta. "WADA-l olid karmid nõudmised. Nad soovisid, et ükski toetaja ei pääseks riigivärvides riietusega isegi spordihalli. CAS-i sõnul tuli aga leida tasakaal ning nad ei tahtnud kõikidelt fännidelt lippe ära võtta."

"WADA jälgib suurvõistlusi pingsalt ning suhtleb korraldajatega. Seega pakun, et IIHF ja MM-i korraldajad on asjaga paremini kursis," jätkas Dimants, lisades, et WADA soov oli kõik Venemaad sümboliseerivad lipud ja riided ära keelata. CAS leidis aga, et antud sportlased pole milleski süüdi ning lubas neil teatud määral Venemaa värve kanda.