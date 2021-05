Jalgpallimaailma esinumbri järjekordne suur võimalus. Kas selle põlvkonna viimane?

Koondise liidrite eriilmeline taust on ka ilmselt põhjus, miks kogu tiim on nii hästi kokku sulandunud. De Bruyne on flaam ehk pärit hollandlastega asustatud Belgia osast Flandriast. Courtois on pärit flaami ja prantsuse segaperest. Lukaku vanemad saabusid Belgiasse kuningriigi kunagisest kolooniast Kongost. Hazard on moslemite ja kristlaste segaperest ning väidetavasti on ta praeguseks islamiusu pühendunud jälgija. „Väidetavasti” seetõttu, et oma usust ei ole Hazard kunagi avalikult rääkinud. Lukaku ja Hazardi emakeel on prantsuse keel, mitte riigis enamuses olev flaami keel. Hazardit tahtis enda koondisse ka Prantsusmaa, sest ta liitus juba 14-aastaselt sealse tippklubi Lille’iga, kuid ta jäi truuks oma sünnimaale.