Latvala avaldas, keda ta näeb järgmisel hooajal Toyota esisõitja rollis

"Seega on meie peamine eesmärk tema tiimis hoidmine," jätkas Latvala, kelle sõnul on Evans ka küpsemaks muutunud. "Ma ei näe probleemi, kui järgmisel aastal teeb Sebastien kaasa valitud etappidel ja Elfyn oleks esinumber või esisõitja. Meie eesmärk on saada kokku tugev koosseis. Praeguses koosseisus on kõik võimelised rallisid võitma ning sellist ideaalset varianti tahaksime ka järgmiseks aastaks."