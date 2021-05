Eesti võrkpallikoondis alistas kaks korda järjest Läti, lõunanaabrid ei võitnud ühtegi geimi

Eesti oli vastasest üle igas elemendis: blokis domineeriti vastavalt 12 vs 1, servil olid numbrid täpselt samad ehk 12 vs 1 Eesti kasuks. Vastuvõtt oli Eestil 47% Läti 23% vastu ja rünnakuprotsendid Eesti kasuks 54% vs 48%.