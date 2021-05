Pikaaegse kaardilugeja üle parda heitnud Sebastien Loeb avalikustas uue abilise nime

Mäletatavasti avaldas Loeb märtsis, et lõpetab koostöö kaardilugeja Daniel Elenaga, kes talle üle 20 aasta kaarti luges. Nimelt keskendub 47-aastane Loeb pärast WRC -sarjast loobumist ainult Dakari kõrberalli võitmisele. Tema tööandja Prodrive'i hinnangul oli ekipaaži nõrgaks lüliks just Elena ja Suurbritannia võistkond palus prantslasel kauaaegsest kaardilugejast loobuda. Seda Loeb tegigi.

"Tema lähenemine võistlusele ning kogemused sellisel maastikul veensid mind," sõnas Loeb sotsiaalmeedias. "Möödunud nädalal avalikustati 2022. aasta Dakari ralli rajad, kus navigeerimine mängib veel suuremat rolli. See mõjutas ka kindlasti minu otsust."

1975. aastal sündinud Lurquin on varemgi Dakari rallil võistelnud. 2020. aasta sõidul teenis ta koos Mathieu Serradoriga ühe katsevõidu. Üldarvestuses said nad toona kaheksanda koha. Kokku on Lurquin kaardilugejana osalenud kuuel Dakari võistlusel.